تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، 18.36 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.



ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.39 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

مصر تدخل سوق "الصكوك السيادية"

أعلنت وزارة المالية، أن مصر ستصدر صكوكا في النصف الأول من عام 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف.

وتابع: وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملات المحلية والأجنبية.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، ليواصل استقراره المستمر خلال الشهور الماضية.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.46 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.41 جنيه للشراء، و 21.55 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، أمس.