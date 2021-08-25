دبلوماسي أمريكي يثمن جهود الإمارات في إجلاء الأفغان

عبر مسؤول أمريكي رفيع عن امتنان بلاده لدولة الإمارات لمساهماتها في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفعانستان.
وقال إيثان جولدريتش، القائم بالأعمال في سفارة واشنطن بالإمارات، إن عملية الإجلاء الهائلة لآلاف الرعايا الأمريكيين وغيرهم، لم تكن ممكنة لولا حرص الدولتين على تعزيز التعاون الوثيق بينهما.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن امتنان الولايات المتحدة لجهود دولة الإمارات الإنسانية للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين والأجانب من أفغانستان، مشيدا بتعاون الجهات المعنية في الإمارات لتسهيل عملية الإجلاء بشكل آمن وعلى مدار الساعة.
وأثنى المسؤول الأمريكي على الاهتمام والرعاية التي تقدمها والذي تجلى من خلال حسن الاستضافة الذي تشتهر به الإمارات.
وثمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والهادفة إلى مساعدة المنكوبين حول العالم، مشيراً إلى أن المشكلات المعقدة المنتشرة حول العالم تتطلب عقد شراكات وأن التعاون القائم لتسهيل العبور الآمن للمسافرين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان يؤكد التزام الدولة بتذليل التحديات العالمية.
وقال جولدريش :"لا يزال أمام المجتمع الدولي الكثير لنفعله، ومساهمات دولة الإمارات محورية في نجاحها".
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