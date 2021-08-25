لمواجهة "بوكو حرام".. اتفاق عسكري بين نيجيريا وروسيا

قالت السفارة النيجيرية في موسكو، إن نيجيريا وروسيا وقعتا اتفاقا للتعاون العسكري يوفر الإطار القانوني للتزود بالعتاد العسكري والتدريب.

وكان الرئيس محمد بخاري قد أبدى اهتماما بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع روسيا منذ عام 2019 عندما التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة روسية أفريقية.



وقال السفير النيجيري إلى روسيا وقتها إن ذلك يمكن أن يساعد في التغلب على حركة "بوكو حرام" في شمال شرق البلاد. ولا تزال الجماعة الإرهابية تمثل معضلة كبرى في المنطقة.

وقالت السفارة النيجيرية، في بيان، إن "الاتفاق على التعاون العسكري-الفني بين البلدين يوفر إطار عمل قانونيا للتزود بالعتاد العسكري وبنودا لخدمات ما بعد البيع وتدريب الأفراد في مؤسسات تعليمية مختصة ونقل التكنولوجيا إضافة لأمور أخرى".



ووصفت السفارة الاتفاق بأنه تطور كبير في العلاقات الثنائية بين أبوجا وموسكو.

ومطلع الشهر الجاري، استسلم 190 عنصرا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية للجيش النيجيري بعد عمليات ضد الجماعة في مناطق متفرقة شمال غربي البلاد.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.