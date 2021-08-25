مصائب قوم عند قوم فوائد.. أرباح ضخمة لقهوة إثيوبيا مع تضرر البن عالميا

ما شهدته تجارة البن عالميا من أزمات بسبب نقص المحصول، كان بشرة خير لأثيوبيا التي شهدت تجارتها منه قفزة تاريخية.

وقال وزير الزراعة الإثيوبي عمر حسين، الأربعاء، إن إثيوبيا صدرت 248 ألف طن من القهوة وحققت إيرادات قدرها 907 مليون دولار، واصفا إياها بأعلى قيمة حصلت عليها إثيوبيا من القهوة.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته هيئة القهوة والشاي الإثيوبية لتشجيع ومكافأة أفضل مصدري القهوة والشاي والتوابل، بحضور وزير الزراعة ومدير عام هيئة القهوة والشاي ودبيلي قابيتا، ومسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.





وأوضح عمر حسين أن إيرادات صادرات البن بلغت بالموازنة المالية الماضية نحو 907 ملايين دولار، لافتا إلى أن بلاده تخطط لزيادتها إلى 1.2 مليار دولار خلال الموزانة المالية المقبلة.

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في الـ30 من يونيو/حزيران من كل عام.

وقال أدوغنا دبيلا ،مدير عام هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن إثيوبيا تشتهر بأصل قهوة أرابيكا، المعروفة في جميع أنحاء العالم بجودتها ونكهتها الغنية، ما يجعلها من أفضل أنواع القهوة عالميا.

وحول أزمة القهوة العابرة للقارات بسبب الطقس البارد بعد أن ضربت موجتان من الصقيع في أقل من شهر بالبرازيل -أكبر مصدّر للبن، قال "دبيلا" إن هذه الأزمة سترفع أسعار القهوة العالمية وإثيوبيا ستستفيد من ارتفاع الأسعار خاصة وأن القهوة الإثيوبية مشابهة لقهوة البرازيل لكنها بنكهة مختلفة تماما.

وأضاف البرازيل تقدم للسوق العالمي أكثر من 66 مليون جوال من بن أرابيكا بينما تقدم إثيوبيا نحو 4 مليون جوال فقط على الرغم من الجودة العالية للبن الإثيوبي الذي يتفوق البن البرازيلي .



وتابع دبيلا: "زاد سعر القهوة 100% وبلغ سعر كيلو القهوة التي كانت دولارا واحد إلى نحو دولارين، وهذه فرصة لإثيوبيا سنقوم بزيادة منتجاتنا وجودتها وعرضها للسوق العالمي للاستفادة من هذا الفرصة التي خلقتها الطبيعة".

وأشار دبيلا إلى أن عدد الدول المستوردة للبن الإثيوبي وصلت إلى 72 دولة من بينها المملكة العربية السعودية وألمانيا أمريكا وجنوب كوريا واليابان، لافتا إلى سعي بلاده لرفع جودة القهوة الإثيوبية والعمل على زيادة قيمتها المضافة للاقتصاد.





وذكر دبيلا أن سعر البن الإثيوبي للطن الواحد في المتوسط يصل إلى 3 آلاف و700 دولار، قائلا: تخطط إثيوبيا في العام الإثيوبي المقبل لتصدير 280 ألف طن من البن الإثيوبي لزيادة العائدات إلى 1.2 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن إثيوبيا حققت في شهر يوليو/تموز الماضي إيرادات من صادرات البن بنحو 115 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن بلاده تسعى في أغسطس/آب الجاري لتصدير 28 ألف طن من البن يتوقع أن تجلب عائدات مالية تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي.

وتابع: "مازلنا نصدر طن واحد في كل يوم.. حتى الـ 24 من شهر أغسطس/آب الجاري استطعنا أن نصدر 17 ألف طن ونتوقع أن نحصل على أكثر من 100 مليون دولار أمريكي".

بدوره قال شافي عمر، نائب المدير العام لقطاع التسويق والتنمية بهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الصين تعد من بين أكبر عشر دول مستورده للبن الإثيوبي خلال يوليو/تموز الماضي بحصة 20% من إجمالي صادرات البن، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الأولى كأول وجهة لتصدير البن الإثيوبي في شهر يوليو/تموز.

وزرعت إثيوبيا هذا العام 1.37 مليار شتلة للبن على مستوى الأقاليم بهدف تغيير أشجار البن القديمة وتبديلها بالبذور المحسنة والجديدة.



وقال إسرائيل دغفا، مدير إحدى الشركات المصدرة للبن لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن شركته استطاعت أن تصدر 24 ألف 972 طن من البن الإثيوبي إلى الخارج والتي تقدر بأكثر من 81 مليون دولار .

وأوضح أن الشركة حصلت على جائزة أفضل شركة مصدرة للبن الإثيوبي إلى دول الأسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين بالاضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا ونيوزيلاندا .

وأكد دغفا على أن محاولة سد الفجوة التي حدثت في سوق البن العالمي نيابة عن البرازيل صعب المنال لأن نسبة مشاركتهم كبير جدا، مؤكدا أن بلاده ستحصل على أسعار مرتفعة للمنتجات التي تعرضها إثيوبيا على السوق العالمي.

