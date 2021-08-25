موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. أغنى امرأة في روسيا وصرخة تركية

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قال زعيم المعارضة التركية إن احتياطي البنك المركزي للبلاد أقل من الأرقام التي أعلنها الرئيس التركي بنحو 53 مليارا و200 مليون دولار.



وطالب قليجدار أوغلو، النظام الحاكم، برئاسة، رجب طيب أردوغان، بكشف الحقيقة للمواطنين، بدلًا من إخفاء تلك المعلومات عنهم.



حصدت منصة "استثمر في دبي" جائزة أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين لعام 2021، من مجلة "وورلد إيكونوميك".

والجائزة العالمية للمنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال "استثمر في دبي"، جاءت تكريماً على ما قدمته المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي.

رغم كونها تعمل في قطاع مبيعات التجزئة منذ عام 1962، لم تتمكن سلسة "وولمارت" العريقة من مجاراة هيمنة أمازون على السوق.



ورغم تأثر إيراداتها، لم تستسلم الشركة لسيطرة جيف بيزوس ورفاقه، فأعادت الهيكلة واستغنت عن بعض الفروع قبل أن تطلق خدمات جديدة تضعها في صورة المنافسة.



قبل نحو 17 عاما، حصلت الروسية تاتيانا باكالتشوك التي تعمل معلمة للغة الإنجليزية، على إجازة أمومة لرعاية طفلها، فتغيرت حياتها للأبد.



أثناء إجازتها، واجهت باكالتشوك كأي أم عادية صعوبات في شراء احتياجات الطفل، خاصة الملابس، الأمر الذي دفعها للتفكير بجدية في ابتكار لتسهيل الأمر على الأمهات.



في عام 2004، أسست باكالتشوك موقع Wildberries وهو موقع بسيط تتلخص مهمته في بيع ملابس الأطفال.



لكن "معلمة الإنجليزية" لم تتوقع أن يأخذها هذا الموقع إلى صدارة أغنى أغنياء السيدات في بلادها.



تسببت الفيضانات المفاجئة التي ضربت غرب ألمانيا في منتصف يوليو/تموز الماضي حتى الآن في مطالبات تأمين تقدر بنحو 7 مليارات يورو.



ووفقا لبيانات الاتحاد الألماني لشركات التأمين (جي دي في)، فإن 6.5 مليار يورو من هذا المبلغ يخص مطالبات التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والمحتويات المنزلية والشركات، بينما تتعلق نحو 450 مليون يورو بتعويضات السيارات.



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد، يورج أسموسن، في برلين اليوم الأربعاء: "لم يتضح مدى فداحة هذا الحدث المتطرف إلا مع تقدم عملية تسجيل المطالبات وتسويتها".