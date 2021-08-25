ثاني أكبر مطارات بريطانيا يسير عكس تيار انهيار أعداد المسافرين

يعتزم مطار "غاتويك" في لندن، ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، إنشاء مدرج ثان للمطار، رغم انهيار أعداد المسافرين في 2021.

أعلن ذلك المطار الواقع في جنوب العاصمة البريطانية، الأربعاء، في بيان، رغم الشكوك المحيطة باستئناف حركة الملاحة الجوية، وسط تفشي وباء "كوفيد-19".

ويدرس ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، تحويل مدرج الطوارئ إلى مدرج حقيقي على أمل أن يكون جاهزا بحلول 2030.

ويرى المطار أن هذا المشروع سيسمح له بنقل 75 مليون راكب سنويا، بحلول 2038، بالمقارنة مع 62 مليونا حاليا، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وبالرغم من انهيار قطاع الطيران جراء الأزمة الصحية وفي وقت لا تتعافى حركة نقل الركاب إلا ببطء، يؤكد المطار عزمه على أن يكون جاهزا لعودة الوضع إلى طبيعته.

واقتصرت حركة الملاحة في المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 على مليون راكب فقط، في حين سجل هذا العدد خلال 10 أيام فقط في 2019.

وأوضح ستيوارت وينجيت، مدير مطار"جاتويك"، إننا على قناعة بأن المطار لن يستعيد مستويات الركاب السابقة فحسب، بل بمقدوره التوسّع ليصبح من أولى المطارات في أوروبا.

وفي الوقت الحاضر، لا يملك المطار الذي افتتح عام 1958 سوى مدرج واحد، ومحطتين للركاب.

أما مدرج الطوارئ فيه، فلا يستخدم إلا حين يكون المدرج الرئيسي قيد الصيانة، أو لنقل طائرات إلى المستودعات.

وسيطرح مشروع توسيع مدرج الطوارئ في استشارة عامة بين سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول المقبلين، على أن يحصل على موافقة الحكومة مستقبلا.

ويؤكد المطار، أن ذلك سيحد من الوطأة على البيئة رغم زيادة حركة الملاحة المرتقبة.

واضطر "جاتويك"، إلى إغلاق إحدى محطتي الركاب، والحد من أنشطته بشكل كبير بسبب الوباء والقيود المفروضة على التنقلات.

واقتصرت حركة الملاحة في المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 على مليون راكب فقط، في حين سجل هذا العدد خلال عشرة أيام فقط في 2019.