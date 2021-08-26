سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 26 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ارتفاع التحويلات مستمر

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.35 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.44 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.46 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.