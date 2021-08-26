تركيا تشيد بتطور علاقاتها مع الإمارات

أشاد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، في وقت متأخر مساء الأربعاء، خلال مقابلة تلفزيونية، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية".



وفي تصريحاته بخصوص العلاقات بين تركيا والإمارات، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لأنقرة، أكد قالن أن تركيا لديها رغبة في أن تكون لها علاقات طيبة مع كافة دول الخليج.

وأضاف: "فتح مثل هذه الصفحة الجديدة مع الإمارات أمر إيجابي للغاية. وهذه العملية بالطبع وصلت إلى مرحلة معينة من النضج خلال الأشهر الست أو الخمس الماضية، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، من بينها اجتماعات لوزير خارجيتنا (مولود جاويش أوغلو)".

وتابع: "كما كانت هناك لقاءات لرئيس جهاز الاستخبارات لدينا السيد حقان (فيدان)؛ ونتيجة لذلك، ارتقت تلك اللقاءت إلى مستوى رئيسنا (رجب طيب أردوغان).

وأشار متحدث الرئاسة التركية أنهم اتفقوا "على أن تكون العلاقات المتبادلة بين تركيا والإمارات، وكذلك دول الخليج الأخرى، قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام".

وأعرب عن أملهم "في رؤية نتائج ملموسة لهذا في كافة المجالات، وأنهم مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات في هذا الصدد".

وبخصوص العلاقات مع مصر قال قالن إن "اللقاءات مازالت مستمرة بين الجانبين لوضع تلك العلاقات على أرضية سليمة"، مشيرًا إلى أنه "يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال في المستقبل القريب".

أما عن العلاقات مع إسرائيل فلفت قالن إلى أن اتصال أردوغان بنظيره الإسرائيلي المنتخب حديثًا، إسحاق هرتسوغ، كان أمر له تأثير إيجابي لدى الجانب الإسرائيلي.

وأفاد قالن أنه يرى أن العملية في إسرائيل تبدو إيجابية وأنه قد تكون هناك حركة من اللقاءات معها.