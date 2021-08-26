ساعة أبل قادرة على إنقاذ حياتك.. كيف يحدث ذلك؟

شهدت مدينة بوسطن الأمريكية حالة إنقاذ بطولية كان اللاعب الرئيسي بها ساعة أبل الذكية، التي أنقذت حياة شخص تعرض لحالة إغماء.

ووفق تقرير لصحيفة "بوسطن جلوب" ، تعرض الضحية "دان بفو" لحالة إغماء، و ضرب رأسه عند السقوط على الأرض، لتقوم الساعة بإستشعار ذلك من أجهزته الحيوية وتتصل بالطوارئ لإنقاذه.

وحسب الصحيفة هذه ليست المرة الأولى التي تقوم ساعة أبل بها بإنقاذ المدعو "دان بفو"، السبعيني المتقاعد عن العمل من مدينة بوسطن.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل عامين، تم إنقاذ "بفو" من حادث دراجة بعد أن اتصلت ساعة أبل الذكية برقم الطورائ المعروف في الولايات المتحدة 911.

وذكر أنه في ذلك الوقت استيقظ في سيارة إسعاف دون أن يتذكر ما تعرض له، وكل ذلك بفضل تقنية الكشف عن حالات الإغما التي أعلن عن إضافتها لساعة Apple Watch Series 4 في عام 2018.

النسخة الجديدة من الساعة

ومن المرتقب وصول ساعة أبل الجديدة للأسواق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح الموقع الإلكتروني أن الجيل الجديد من ساعة أبل سيضم مجموعة من الفئات.

وسيتوفر من ساعة أبل Apple Watch Series 7، الجديدة فئات تشمل A2473 و A2474 وA2475 وA2476 وA2477 وA2478.

وكان تقرير سابق لوكالة بلومبرج الأمريكية، ذكر أن ساعة Apple Watch Series 7 ستتميز بإطارات شاشة أنحف، ومعالج أسرع وتتضمن “وظائف النطاق العريض المُحدّثة”.

مميزات ساعة أبل

وتعمل شركة أبل المصنعة لـ آيفون على تطوير نماذج جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، إلى جانب تطوير الميزات الصحية.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، لتحديث الخط هذا العام مع نموذج Apple Watch Series 7 عن طريق إضافة معالج أسرع واتصال لاسلكي محسّن وشاشة محدثة.

كما تخطط أبل في العام المقبل لتحديث ساعتها الذكية Apple Watch الرئيسية جنبًا إلى جنب مع خليفة Apple Watch SE ذات المستوى الأدنى وإصدار جديد يستهدف الرياضيين.

وكانت الشركة، وفق موقع aitnews ،تهدف في السابق إلى وضع مستشعر درجة حرارة الجسم في نموذج هذا العام، لكن من المرجح الآن أن يتم تضمين ذلك في تحديث 2022.

ومن غير المرجح أن يكون جهاز استشعار السكر في الدم، الذي يساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، جاهزًا للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى.