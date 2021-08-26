نظرة على كنز باكستان المخبأ في إكسبو 2020 دبي.. تجربة رائعة

سيحضر زوار الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي تجربة بصرية رائعة عبر تقديم تجارب افتراضية فريدة من خلال منشآت فنية هجينة وجذابة.

جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي

تتألف واجهة الجناح الباكستاني من تصميم راشد رنا، الفنان المشهور عالميا، والذي يتم عرض أعماله في المجموعات العامة المهمة في المتحف البريطاني. يشتهر بمفاجأة جمهوره باستراتيجياته المرئية المبتكرة في كل مرة يشرع فيها في مشروع جديد.



وأوضح رنا: "من أجل وضع تصور وتصميم للواجهة، استوحينا الإلهام من المواسم المتغيرة التي تعيشها الدولة".







وتم تصميم الواجهة لجذب ودعوة الناس إلى الداخل واكتشاف كنوز باكستان الخفية، مثل المناظر الطبيعية الخلابة والتنوع الثقافي والديني والتقاليد الملونة.



وتعكس الألوان الزاهية للواجهة أيضا المواسم المتغيرة الجميلة التي يمر بها البلد، وهي واحدة من أكثر الفصول تنوعا على وجه الأرض.



ألوان زاهية

هذا التصميم للجناح الباكستاني سيذكر الزائرين بالألوان الزاهية للوحة، وبساطة التصميم كلها مجتمعة لتعزيز الهندسة المعمارية - عمل هجين حقًا من الممارسة الإبداعية".



وأضاف رنا، أن هذه الواجهة الجميلة والجذابة لديها القدرة على أن تكون أفضل مكان لالتقاط صور سيلفي وفن للزوار.



وستشمل مجموعة التجارب المتنوعة المقدمة في الجناح مقاطع فيديو وانغماسا باللمس وإيقاعات صوتية وتركيبات تفاعلية تم تصميمها للإلهام والتفاعل والإثارة.



وتم الكشف أيضا عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام، حول الكنوز المخبأة داخل الجناح من قبل نور جيهان بيلجرام ، وهو فنان باكستاني بارز آخر، وهو أيضا المنسق الفني الرئيسي في الجناح.



وصُمم الجناح الباكستاني لإعلام وإلهام وإثارة محادثة تترك أثرا دائما؛ ويعكس سردها الطريقة الشعرية التي يتم من خلالها نسج الماضي والحاضر والمستقبل معا كنسيج يكشف عن تاريخه وثقافته وتقاليده الغنية والمتعددة الطبقات.





جناح باكستان.. تجربة غامرة ومتعددة

ويخلق جناح باكستان تجربة غامرة ومتعددة الحواس، والتي ستأخذ زوارها في رحلة عبر الزمن لعرض تاريخها القديم، والتنوع العرقي والديني، والتقاليد الثقافية الغنية، والموارد الطبيعية، والإمكانات الاقتصادية التي يمكنهم استكشافها بشكل أكبر.





وسيتم تقسيم الجناح إلى ثماني مساحات رئيسية حيث سيختبر الزوار أفضل الكنوز المخفية في البلاد، وسيضم أيضا مطعما مخصصا للمأكولات الباكستانية يُدعى "The Dhaaba" (ردهة الطعام) الذي سيضم المأكولات الأصلية للبلاد التي تعود إلى قرون من الزمن للجمهور العالمي. سيقدم أيضًا أطباق أصلية من كل منطقة.



كذلك سيكون متجر للهدايا التذكارية مع الأعمال الفنية والحرفية الفريدة من نوعها في باكستان؛ كما سيتضمن الجناح ردهة للزوار لأخذ القليل من الثقافة الباكستانية إلى الوطن من مجموعة التذكارات الثقافية المتاحة.



على مدار الأشهر الستة لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي سيقام في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، سيستضيف الجناح أيضا العديد من الفعاليات الترفيهية والتجارية.





كنوز باكستان في إكسبو 2020 دبي

والكنوز المخفية التي سيتم عرضها في جناح باكستان:

- تقدم الزراعة والصناعات، ومواردها الطبيعية ذات الشهرة العالمية والإنجازات غير العادية للنساء والشباب الباكستانيين.

- جهود الدولة الرائدة في مبادرات المناخ والاستدامة.

- تضاريس مذهلة تجعل من باكستان وجهة رئيسية للسياح من جميع أنحاء العالم.

- الثقافة والتاريخ الغنيان اللذان يمتدان على مدار 7000 عام إلى واحدة من أقدم الحضارات في العالم.

- تقاليد روحية متنوعة تعايشت بسلام وأثرت بعضها البعض من خلال التبادل المتبادل على مدى قرون.

- تقاليدها الحرفية النابضة بالحياة والتي هي شهادة على فن ومهارة شعب البلد.

- بازار يقدم منتجات حرفية مصممة ومعبأة بشكل جميل من جميع مناطق باكستان.