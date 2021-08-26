بيل جيتس يزف ابنته إلى الفارس المصري نايل نصار.. موعد العُرس المنتظر

يستعد الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، لعرس هو الأهم في عائلته حيث تتطلع ابنته الصغرى "جين" لحياتها الجديدة مع نايل نصار.

ونصار هو فارس مصري وُلد في ولاية شيكاغو الأمريكية لوالدين مصريين، وأمضى فترة طفولته في الكويت، حيث يدير والداه شركة هندسة معمارية.

وكشف نصار، لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن تفاصيل علاقته مع خطيبته جينفر (جين) جيتس، والتي خطفت الأنظار خلال مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة "طوكيو 2020".





وكان نصار قد شارك باسم مصر لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، لكنه فقد فرصة حصد ميدالية أولمبية.

موعد الزفاف

وقال الفارس المصري إنه يستعد لحفل زفافه إلى "جين" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد 4 سنوات من الحب والخطبة.

وأوضح: "التقيت أنا وجين ونحن بفعل ما نحبه.. ركوب الخيول، كنا نتنافس في نفس المجال وتغلبت علي في بعض الجولات".





وتابع: "خلال تسليم الجائزة بدأنا نتحدث سوياً وأصبحنا أصدقاء، ومن هنا بدأت العلاقة".

وأضاف الفارس المصري "كانت جين قد بدأت دراستها الجامعية، وبدأت أنا ممارسة مهنتي، وبقينا أصدقاء لمدة عامين، لذلك كنا لا نزال نتعرف على طريقنا، أصبحنا أصدقاء لمدة عامين".

وواصل "وفي عام 2017، كنا في فلوريدا لقضاء فصل الشتاء، وتعرفنا على بعضنا البعض بمستوى أعمق، وأصبحنا نقضي المزيد من الوقت سوياً".

الفارس الثري

وتخرج نايل نصار من جامعة ستانفورد، وحصل على درجة البكالورويس في الاقتصاد منها في عام 2013.

ولدى نصار طلاقة في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وهو يعيش في كاليفورنيا حالياً، ولديه شقيق هو شرف نصار.





وفاز نايل نصار بجائزة لونجينيس نيويورك الكبرى وقيمتها 400 ألف دولار، حيث بات أول فارس يفوز بالجائزة الكبرى للونجينيس.

وفي فبراير/شباط 2019، فاز نايل نصار بكأس لونجينيس ويلنجتون العالمي للقفز، بعدما أنهى السباق في 38.15 ثانية، ثم في 2012 فاز بسلسلة سباقات الجائزة الكبرى للمزارعين الصغار.

ومن أبرز إنجازات نايل نصار الفوز بالمركز الأول في سباق لاس فيجاس لقفز الحواجز، وسباق الحصان الوطني، والمركز السابع في كأس العالم لقفز الحواجز، والمركز الأول في الجائزة الكبرى بالرباط.





وتتراوح ثروة نايل نصار بحسب موقع "ذا ديلي بايوجرافي" الأمريكي من 20 إلى 100 مليون دولار أمريكي.

ويقول الموقع إن ثروة نصار تفوق ثروة خطيبته جينفير.