الجيش العراقي يعلن القبض على قيادي بـ"داعش"

أعلن الجيش العراقي، الخميس، القبض على"إداري ولاية الجنوب" بتنظيم داعش الإرهابي في أربيل، شمالي البلاد.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان السلطات الأمنية في العراق مقتل عنصرين من تنظيم داعش واعتقال 11 آخرين خلال عمليات متفرقة من البلاد.

والإثنين الماضي، أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عملية أمنية حضرها ميدانياً في قضاء الطارمية شمال بغداد، استهدفت أوكار داعش.

وتتصاعد وتيرة العمليات الأمنية التي تشنها السلطات العراقية لتعقب فلول تنظيم داعش، بعد عودة خلاياه الإرهابية للنشاط في مناطق متفرقة من البلاد.

