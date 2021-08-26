قائمة الدول الأكثر إنتاجا للصلب عالميا.. استثمارات في قلب النار

تصدرت الصين دول العالم من حيث إنتاج الصلب عالميا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 649.3 مليون طنا بنسبة نمو 8%.

وحافظت الصين على موقعها كأكبر منتج ومستهلك للصلب عالميا، بحسب بيانات صادرة عن اتحاد الصلب العالمي، الذي يغطي بيانات 85% من إجمالي الشركات العالمية إنتاجا للسلعة الاستراتيجية.



وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إنتاج الصلب عالميا، 1.165 مليار طن، مقارنة مع 1.02 مليار طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

دوت الخليج الإخبارية تستعرض في التقرير التالي، قائمة أعلى 10 دول إنتاجا للصلب في العالم خلال السبعة الأولى من العام الجاري، ونسبة إنتاج كل دولة من إجمالي الإنتاج العالمي.

قائمة أعلى 10 دول إنتاجا للصلب في العالم

- تصدرت الصين دول العالم من حيث إنتاج الصلب عالميا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 649.3 مليون طنا بنسبة نمو 8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما يشكل الإنتاج نسبة 55.7% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال الفترة.

- في المرتبة الثانية بعد الصين، جاءت الهند التي أنتجت في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، 68 مليون طن بنسبة نمو 28.7% على أساس سنوي.

- في المرتبة الثالثة، جاءت اليابان، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 56.1 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 16.2% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة الرابعة، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 49.5 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 18.5% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة الخامسة، جاءت روسيا، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 44.9 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 9.2% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة السادسة، جاءت كوريا الجنوبية، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 41.3 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة السابعة، جاءت ألمانيا، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 23.6 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة الثامنة، جاءت تركيا، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 22.9 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 17.7% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة التاسعة، جاءت البرازيل، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 21 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

- في المرتبة العاشرة، جاءت إيران، التي أنتجت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 17.8 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 9.9% مقارنة مع إنتاجها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تراجع 2020

وخلال العام الماضي، انخفض إنتاج الصلب الخام العالمي بنسبة هامشية بلغت 0.9 بالمئة قياسا على العام السابق، بفضل نمو الإنتاج الصيني، ورغم تحديات فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد الصلب العالمي، أن الإنتاج سجل 1.864 مليار طن خلال العام الماضي، مقارنة بـ1.880 مليار طن في 2019.

وقادت الصين (أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم) إبطاء وتيرة التراجع في إنتاج واستهلاك الصلب الخام خلال العام الماضي، بعد أن ارتفع إنتاجها بنسبة 5.2 بالمئة، إلى مليار و53 مليون طن.