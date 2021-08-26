البنك السعودي للاستثمار يكشف أسباب شراء "75 مليون سهم خزينة"

أعلن البنك السعودي للاستثمار، الخميس، انتهاء فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وشراء أسهم الخزينة في البنك السعودي للاستثمار.

واستهدف البنك شراء أسهم الخزينة تبلغ (74,995,210) أسهم بسعر بلغ 13.5 ريال للسهم الواحد.

البنك السعودي للاستثمار يشتري 75 مليون سهم خزينة

وبدأ البنك يوم 16 أغسطس/آب 2021، فترة الاكتتاب لتداول حقوق أولوية وشراء أسهم الخزينة، والتي انتهت الإثنين الماضي، بهدف دعم مركز البنك المالي، عبر استخدام متحصلات الطرح لتعزيز مركزه المالي وقاعدة البنك الرأسمالية.

وذكر البنك، في بيان سابق، أن الطرح سيسهم في رفع نسبة السيولة لدى البنك وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية. ويمكن شراء الأسهم خلال فترتي التداول والاكتتاب.

وكانت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" (المستشار المالي ومدير عملية الشراء) وشركة جي. بي. مورجان العربية السعودية (المستشار المالي) أعلنتا أن الجهات المالية قد أتمت استعداداتها لطرح أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار، وأنها تعمل على تسخير الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمستثمرين المستحقين إجراء عملية الشراء عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الشراء.

مؤسسات استثمارية

وأوضح البنك أنه في حال تبقي عدد غير مبيع من أسهم الخزينة بعد انتهاء فترة الشراء، فسيتم بيع تلك الأسهم على عدد من المؤسسات الاستثمارية، وستذهب جميع متحصلات عملية البيع هذه للبنك (لن يكون هناك آلية لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم بشراء أسهم الخزينة وذلك بالنظر إلى عدم انخفاض نسبة ملكيتهم في البنك جراء عملية البيع كما هي الحال بالنسبة لإصدارات حقوق الأولوية).

وأشار إلى أنه لن يتم تعيين متعهدي تغطية لأغراض عملية بيع أسهم الخزينة، وفي حال استحقاق أي من المساهمين المقيدين لكسور من حقوق الأولوية، فسيتم تقريب عدد الحقوق المستحقة لهم لأقل رقم صحيح.

ولن ينتج عن عملية البيع استحقاق كسور أسهم وبالتالي لن يكون هناك آلية للتعامل معها، علماً بأن الأسهم التي لم يصدر بشأنها حقوق (نظراً لوجود كسور مستحقة) سيتم اعتبارها جزءاً من الأسهم المتبقية وسيتم بيعها خلال فترة بيع الأسهم المتبقية.

وفي حال تبقي عدد غير مبيع من أسهم الخزينة بعد انتهاء فترة بيع الأسهم المتبقية، فسيقوم البنك بالإبقاء على هذه الأسهم كأسهم خزينة والتصرف بها وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة لذلك.

وقرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2021، إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة؛ وذلك بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك.