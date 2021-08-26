21 معلومة لا تعرفها عن إكسبو دبي.. الحدث الأبرز في 2021

أنهت الإمارات استعدادها لإطلاق أعمال معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، حتى نهاية مارس/آذار 2022.

يتم حاليا، وضع اللمسات الأخيرة على موقع استضافة المعرض العالمي، مع بقاء أقل من 35 يوما حتى يفتح المعرض العالمي أبوابه، إذ تشارك 192 دولة في أعماله، فيما يتوقع مشاركة 25 مليون سائح.



في التقرير التالي، تقدم لكم "دوت الخليج الإخبارية"، مجموعة من المعلومات اللافتة حول المعرض..



