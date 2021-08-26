21 معلومة لا تعرفها عن إكسبو دبي.. الحدث الأبرز في 2021

أنهت الإمارات استعدادها لإطلاق أعمال معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، حتى نهاية مارس/آذار 2022.
يتم حاليا، وضع اللمسات الأخيرة على موقع استضافة المعرض العالمي، مع بقاء أقل من 35 يوما حتى يفتح المعرض العالمي أبوابه، إذ تشارك 192 دولة في أعماله، فيما يتوقع مشاركة 25 مليون سائح.
في التقرير التالي، تقدم لكم "دوت الخليج الإخبارية"، مجموعة من المعلومات اللافتة حول المعرض..
- أكثر من 100 روبوت تم تصنيعها في الصين سترحب بالزوار، وتقدم الطعام وتساعد في التوجيهات وتلتقط الصور.
- أكثر من 30 ألف متطوع قد سجلوا أسماءهم للمساعدة في إكسبو 2020 دبي؛ يشكل الإماراتيون 61% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
- سيستضيف استوديو Bompas & Parr متعدد الحواس، تجربة مسرحية متعددة الحواس في إكسبو 2020 دبي، بعنوان "تقديم مستقبل الطعام: مأدبة إبوكال".
- Opti، روبوت ذهبي يُعرف باسم الحارس لجناح الفرص، هو تميمة إكسبو.
- يتكون الهيكل والواجهة المكونة من أربعة طوابق في جناح الهند من 600 كتلة فردية قادرة على الحركة، والتي ترمز إلى "الهند في حالة حركة".
- تم بناء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل المعرض العالمي.. إنها المحطة الأخيرة على طريق دبي الجديد 2020 ويمكن أن تستوعب 29000 شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.
- ستستضيف بطولة العالم للشطرنج في إكسبو 2020 في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
- إذا كنت ترغب في أن تُعامَل كشخصية مهمة أثناء زيارة إكسبو 2020 دبي، يمكنك الاشتراك في تجربة اليوبيل، مما يتيح لك الوصول إلى صالة خاصة وخدمة صف السيارات وغيرها من الامتيازات، بتكلفة 10000 درهم.
- تم تصميم جناح إسرائيل حول الكثبان الرملية، بتصميم مفتوح بحيث يمكن للناس التفاعل مع المعروضات حتى لو لم يدخلوا الهيكل.
- سيشمل الجناح الإسباني عربة فائقة السرعة من صنع شركة Zeleros. وصلت المركبة في يوليو/تموز الماضي إلى الإمارات.
- التطعيم ضد Covid-19 ليس إلزاميا لزوار إكسبو 2020 دبي، لكن يوصى به.
- سيتم الاحتفال بعيد الحب، والهالوين، ويوم اللغة العربية، ويوم الشعر العالمي، وعيد الأم في إكسبو 2020 دبي، حيث تقام الفعاليات في مدرج مبني خصيصا.
- ستتمكن كل دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي من الاحتفال بيومها الوطني - أو يوم شرف - خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر؛ وستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.
- ستقام جلسات لياقة بدنية يومية في إكسبو 2020 دبي بارك، من الركض إلى جولات ركوب الدراجات.
- يسمى جناح السويد "الغابة". تم تصميم الهيكل الخشبي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويكون بمثابة بالوعة للكربون.
- من أبرز الأحداث في إكسبو الذي يستمر 6 أشهر، الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيقام على مدار شهر، ويبدأ في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
- سيشتمل إكسبو 2020 دبي على جناح للشباب تم بناؤه وإدارته بالكامل من قبل الشباب من أجل الشباب. مساحة إبداعية مفتوحة ، تم تصميمها لتكون مركزًا لأنشطة الشباب في المعرض العالمي.
- يتم تشغيل جناح الاستدامة المصمم على شكل قرص بالكامل بالطاقة الشمسية. تحتوي كل شجرة إلكترونية على 120 لوحة شمسية دوارة وتتبع الشمس من شروق الشمس إلى غروبها.
- سيحصل كل من يسافر إلى دبي مع طيران الإمارات خلال معرض إكسبو 2020، بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 و 31 مارس/آذار 2022، على بطاقة دخول مجانية إلى إكسبو 2020 دبي. سيتمكن أيضا من هم في طريق العبور من الاستفادة من العرض.
- يجب على البريطانيين الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة الاحتفال بيوم 10 فبراير/شباط 2022 في يومياتهم، حيث سيتم الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.
- منطقة مظللة في إكسبو 2020 دبي تسمى شارع غاف سميت على اسم الأشجار التقليدية التي تنمو في صحراء الإمارات وتوفر موطنا للعديد من الحشرات والثدييات.
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