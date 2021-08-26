نصائح دولية أخيرة لقادة لبنان.. "الوقت قد نفد"

دعت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، القيادات اللبنانية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل، لأن وقت التحرك قد نفد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنتونيو جوتيريش، عبر عن قلقه البالغ، الخميس، تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان.

حكومة تحقيق العدالة

وتابع: كما أنه دعا "كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل".

وأوضح دوجاريك، إن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة"، وذلك حسب رويترز.

وتابع: وذلك لقيادة "مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل".

ودخل التكليف الثالث لرئيس الحكومة اللبنانية، شهره الثاني، حيث تتم نقاشات على وقع تفاقم الأزمات المتشابكة ومعاناة الشعب اللبناني.

الوقت نفد

ومن جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت، الخميس، إن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية، وأبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد، وحثهم على تشكيل حكومة.

ويعكس ذلك قلقا متناميا إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان حيث بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي إذ أصاب نقص الوقود قطاعا كبيرا من البلاد بالشلل وتسبب في حالة من الفوضى والعديد من الحوادث الأمنية.

وقال السفير رالف طراف، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، لنقل رسالة عاجلة من جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في التكتل:" نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية".

الارتقاء بالمسؤولية



وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي مازال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدار عام، بحاجة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم.

وتابع في تصريحاته، إنه لم يعد هناك مزيد من الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا، والولايات المتحدة، إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 90% ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر، وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع في لبنان، بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.