وظائف مترو الأنفاق بمصر.. شروط ومدة التعاقد والراتب

قال مصدر، بشركة "RATP" الفرنسية العالمية، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر، أن العقود الجديدة مدتها 15 عام.

وأوضح المصدر، أن العقود الجديدة بالشركة ستستمر في حال حفاظ المعنيين على كامل التزاماته وأدائه، طوال فترة عمل الشركة في مصر، وهي مدة 15 عاما.

تجديد التعاقد بعد الشركة الفرنسية

وتابع: أن العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق المصرية، والشركة الفرنسية "RATP DEV" المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، " الخط الأخضر"، مدته هي 15 عاما كاملة بدون تجديد.

وأوضح المصدر لـ "بوابة الأهرام" المصرية، أن وزارة النقل وهيئاتها التابعة لها، وهي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهيئة القومية للأنفاق هي من ستتعاقد مجددا مع العاملين بعد ذلك من جديد، بحسب حاجتها للموظف أو العامل.

وأضاف المصدر، أنه يتوقع استمرار الغالبية في العمل بعد انتهاء عمل الشركة الفرنسية، حيث إن الشركة قد تحتاج إلى العاملين من ذوي الكفاءة والمدربين خلال فترة تعاقدهم مع الشركة الفرنسية.

تفاصيل عقد الشركة الفرنسية بمصر

ونص العقد المبرم بين العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق المصرية، والشركة الفرنسية "RATP DEV" المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، " الخط الأخضر"، على أن قيمة عقد الشركة 1.138 مليار يورو.

كما نص على أن الشركة الفرنسية، سوف تعتمد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90%، وسوف تقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وتوفير جميع قطع الغيار للخط طوال فترة العقد، فيما تحتفظ الحكومة المصرية بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة.





وأعلنت شركة "RATIP DEV" الفرنسية المسند إليها إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - عدلي منصور) عن حاجتها لتعيين سائقي قطارات مترو.

ونشرت الشركة عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لقائدي قطارات مترو أنفاق للعمل 6 أيام إسبوعيًا ويوم راحة بنظام الشيفتات، بواقع 8 ساعات يوميًا.

امتيازات الوظيفة الجديدة

وأعلنت الشركة امتيازات الوظيفة الجديدة، والتي عددتها الشركة في تدريب مدفوع الأجر شامل ومكثف على الوظيفة وقيادة المترو، والتأمين الطبي والاجتماعي.

وحددت الشركة الفرنسية أجر قائد القطار، خلال فترة التدريب، بنحو 4.5 آلاف جنيه، يرتفع بعد اجتياز فترة التدريب، إلى 7 آلاف جنيه.

شروط التقدم لوظيفة قائد القطار

ووضعت الشركة، شروط التقدم لوظيفة قائد القطار، وهي توافر خبرة سابقة للمتقدم للوظيفة "قائد قطار" في قيادة المترو والقطارات، وكذلك اشترطت الشركة الحصول على مؤهل فوق متوسط، أو مؤهل عالي، وفي هذه الحالة يشترط "تخصص إلكترونيات وميكانيكا"، كما وضعت الشركة شرطا للسن حيث طلبت أن يكون المتقدم للوظيفة من عمر 21 إلى 40 عامًا، فضلًا عن الموقف الواضح من التجنيد.