إثيوبيا بمجلس الأمن.. دعوات لوقف إطلاق النار والعودة للحوار

شهدت جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، المخصصة لمناقشة الأوضاع في إثيوبيا، دعوات للأطراف المسلحة لوقف إطلاق النار والجلوس إلى مائدة الحوار.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جواتيريش الأطراف المسلحة في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار فورًا والجلوس إلى مائدة التفاوض.

وطالبت ممثلة فرنسا لدى مجلس الأمن المجتمع الدولي بالعمل على حفظ وحدة إثيوبيا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في عموم البلاد.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأوضاع في إثيوبيا، إننا ندعو جبهة تحرير تجراي للعودة إلى داخل حدود الإقليم وتجنب التصعيد العسكري.

وبدوره، حث ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن جميع الأطراف المسلحة في إثيوبيا على وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأكدت ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن الحفاظ على وحدة إثيوبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضرورة لا غنى عنها.

وقالت يجب على جبهة تحرير تجراي وبقية الأطراف المسلحة في إثيوبيا وقف إطلاق النار والالتزام بضبط النفس، مضيفة أن إثيوبيا شريك قديم لبلادنا وشعبها يستحق الحياة في سلام.

وأعربت ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن عن قلق بلادها إزاء محاولات جبهة تحرير تجراي توسيع نطاق سيطرتها في إثيوبيا وقطع طرق المساعدات الإنسانية.

وقال ممثل الصين لدى مجلس الأمن، إن بلاده تدعم جهود إثيوبيا للحفاظ على وحدتها وسيادتها ونرفض أي تدخل خارجي في شؤونها.

وأكدت إثيوبيا في وقت سابق، أن أزمة إقليم تجراي "ِشأن داخلي إثيوبي"، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في مؤتمر صحفي: نعتقد أن مسألة أزمة إقليم تجراي شأن داخلي ويجب حله عبر الإثيوبيين".



وتتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تجراي بتحويل الصراع إلى حرب شعبية بـ"إرسال أمواج من المسلحين المدنيين" إلى إقليمي عفار وأمهرة، أسفرت عن تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالإقليمين، ما دعا أديس أبابا إلى إعلان حالة الاستنفار العامة وسط الشعب لمواجهة الجبهة.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الشعب إلى الوحدة والتكاتف في وجه ما سماه الهجمة الغربية المدعومة إعلاميا ضد بلاده، على ما تتخذه من إجراءات في مواجهة جبهة تحرير تجراي.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في الـ10 من أغسطس/آب الجاري، إلغاءها وقف إطلاق النار الأحادي المعلن منذ يونيو/حزيران الماضي مع جبهة تحرير تجراي شمالي البلاد، ووجهت الجيش بالتصدي لها بعد 8 أشهر من بدء الصراع في إقليم تجراي.

وكانت إثيوبيا أعلنت أن الهجمات التي شنتها جبهة تحرير تجاري المصنفة إرهابية، أضر بـ4.5 مليون شخص.

وقالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بليني سيوم، في مؤتمر صحفي، إن الهجمات التي شنتها الجبهة على إقليمي أمهرة وعفار تضرر منها نحو 4.5 مليون شخص، وأسفرت عن نزوح 500 شخص من الإقليمين في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة .



وأضافت أن الحكومة الإثيوبية وزعت حتى الآن نحو 4820 قنطاراً من المواد الغذائية على النازحين داخلياً في عفار، فيما قام برنامج الأغذية العالمي بثلاث جولات لتوزيع المواد الغذائية على النازحين في عفار أيضا.

وأشارت إلى أن الدعم المقدم لإقليمي أمهرة وعفار ضئيل جدا، ويتطلب من الشركاء توسيع نطاق المساعدات حيث يتأثر العديد من المدنيين بالإقليمين جراء هجمات جبهة تحرير تجراي

وحول وضع اللاجئين الإريتريين في إقليم تجراي، قالت سيوم، إن الآلاف منهم يواجهون أوضاع معيشية صعبة بسبب جبهة تحرير تجراي والهجمات التي تشنها ضدهم.

وأضافت أن هجمات جبهة تحرير تجراي استهدفت مخيمات شيملبا وهيتساتس وماي عيني وأدي هاروش، التي تقع بإقليم تجراي فضلا عن إعمال النهب والخطف والقتل ضد اللاجئين.