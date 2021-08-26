"شركاء الحكم" السوداني يستعجل تشكيل البرلمان

دعا مجلس شركاء الفترة الاننتقالية في السودان، الخميس، إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) وتعيين الولاة الجدد.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وناقش عدداً من القضايا الوطنية.

وقالت وزيرة الخارجية، المتحدث الرسمي لمجلس الشركاء، مريم الصادق المهدي، إن الاجتماع استعرض عددا من القضايا الوطنية، بينها تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.

وأضافت "أمن الإجماع على أهمية الإسراع فى تعيين الولاة والمجلس التشريعي".

وبحسب المهدي، بحث الاجتماع أيضا مسألة عدم انتظام جلسات مجلس الشركاء، وشدد على ضرورة مواصلة المجلس لاجتماعاته بانتظام للاضطلاع بدوره في معالجة القضايا الوطنية الملحة.

وجرى تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بموجب اتفاق السلام، ويرأسه البرهان ويضم في عضويته أطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير، ويعنى بتقريب وجهات النظر في أي خلافات قد تطرأ بين أطراف الحكم.

وكان مقرراً تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة جدد للولايات الإقليمية فور توقيع إتفاق سلام السودان في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بجوبا عاصمة الجارة الجنوبية، لكنه لم ير النور حتى النور إثر فشل الأطراف في اختيار الأعضاء.

وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن 65% من مقاعد المجلس التشريعي ستكون من نصيب تحالف الحرية والتغيير، و35% يرشحهم المكون العسكري من قوى الثورة غير الموقعة على إعلان التغيير.