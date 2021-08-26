جنوب السودان توضح أسباب رفض دعوات للتظاهر: غير قانونية

رفضت السلطات في دولة جنوب السودان طلبا تقدم به ناشطون للتظاهر ضد الحكومة، معتبرة أن مقدم الطلب كيان "غير قانوني".

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، أصدر ناشطون منضوون تحت "التحالف المدني لشعب جنوب السودان" أول إعلان لهم يطالبون فيه بضرورة أن يكون هناك تغيير سلمي في البلاد بعد أن "فشلت" النخبة الحاكمة في إدارة الأمور، وقد حددوا يوم الاثنين المقبل موعدا لخروج المواطنين للتظاهر لإسقاط الحكومة الحالية.

وفي تصريح أدلى به، الخميس، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، حذر دانيال جاستن المتحدث الرسمي باسم الشرطة في جنوب السودان المواطنين من مغبة الخروج في أي مظاهرة احتجاجية غير مصرح بها رسميا من قبل السلطات.

وأضاف جاستن: "لقد رفضت وزارة الداخلية الطلب المقدم من قبل التحالف المدني لأنه جسم غير مسجل، وهذا سيشكل خطورة على الأوضاع الأمنية، وعليه ننصح الجميع بعدم الخروج الى الشارع في التاريخ المحدد".

وأشار جاستن الى ان المجموعة لم تحدد في طلبها المقدم للداخلية طبيعة المظاهرات التي تنوي القيام بها هل هي سلمية ام انها ستتخذ طابعا عنيفا، بالإضافة لتحديد عدد الأشخاص الذين سيشاركون فيها.

واختتم بالقول: “لا نستطيع التصديق (الترخيص) لأي تظاهرة لم يتم فيها تحديد عدد المشاركين، لأننا نريد أن نعرف بالضبط ما هو حجم التظاهرة وطبيعتها أيضا".

وتعتبر دعوات "التحالف المدني لشعب جنوب السودان" للتظاهر من أجل إسقاط الحكومة سابقة في بلد يشهد استقرارا هشا بعد سنوات من الحرب الأهلية (2013- 2018) وضعت أوزارها باتفاق سلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة، لكنه يواجه عراقيل على مستوى التنفيذ.