موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. طرح كيا سبورتاج 2022 ومفاجأة سوبارو

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

طرحت كيا رسومات تصميمات رسمية لنسخة 2022 المرتقبة من طراز "سبورتاج" التي ستكون الأولى المخصص للسوق الأوروبية.

عند استخدامك لنظام أندرويد أوتو التقني الحديث بالسيارة، لن تضطر إلى رفع يديك عن عجلة القيادة لما تتلقاه من دعم كامل من Android Auto.

أذهلت تسلا الملايين من عشاق عالم السيارات بمقود القيادة الخاصة بسيارتها "موديل S" الشبيه بأذرع القيادة في سيارات فورمولا وان.

أطلقت شركة "أوفسيت" الدنماركية دراجتها الكهربائية OFR-M1 الجديدة المخصصة للطرق الوعرة، بتصميم جديد شديد الجاذبية.

أعلنت أوبل عن طراز كهربائي جديد تعزز به أسطولها من الموديلات الكهربائية المتميزة، باسم Rocks-e.

مع بداية الاتجاه نحو نظام الدفع بالمحرك الكهربائي ظهرت بعض التساؤلات مثل هل تزيد خطورة نشوب حريق بالسيارة الكهربائية عن غيرها؟

أعلنت سوبارو عن الموعد الرسمي الذي تطرح به النسخة الأحدث من الجيل الجديد من طراز WRX لعام 2022.

في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير المباشر للشمس على كافة أجزائها.

تختلف ماركات السيارات في سياسات التأمين والصيانة، بما يعني اختلاف فترات مجانية الصيانة المتاحة، والتي ترتبط أحيانا بعدد الأميال.