مسلّحون نيجيريون يفرجون عن أكثر من 100 تلميذ

أطلق مسلّحون نيجيريون سراح نحو 100 تلميذ كانوا قد اختطفوهم قبل نحو 3 أشهر من مدرسة في ولاية النيجر (شمال غرب)، بحسب ما أعلن مدير المدرسة.

وكان مجرمون خطفوا في 30 مايو/أيار الماضي 136 تلميذاً من المدرسة القرآنية في تيجينا. ومذاك توفي 6 من هؤلاء التلامذة في الأسر وهرب 15 آخرون في يونيو/حزيران.



والخميس قال مدير المدرسة أبو بكر الحسن إنّه "تم الإفراج عن التلاميذ جميعاً. نحن الآن نعيدهم إلى منازلهم".

وأضاف "لا أستطيع أن أعطيكم عدداً دقيقاً الآن. سيتعيّن علينا فحصهم عندما نعود إلى ديارنا، لكن لم يعد هناك أي تلميذ في الأسر".، ولم يذكر الحسن أي تفصيل يتعلّق بكيفية إطلاق سراح التلاميذ.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها تزايداً في الهجمات وعمليات السلب والنهب والخطف التي تنفّذها عصابات إجرامية تعرف محلياً باسم "قطاع الطرق".



ومنذ ديسمبر/كانون الأول خُطف نحو ألف تلميذ إذ استهدفت عصابات المدارس والكليات بعمليات الخطف. وفي حين أفضت مفاوضات عن الإفراج عن غالبية المخطوفين، لا يزال العشرات محتجزين في مخيّمات مقامة داخل مناطق الغابات.