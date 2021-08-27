"طالبان" تعلن خسائرها بهجومي كابول وتتمسك بموعد الانسحاب

أعلن مسؤول من حركة طالبان، الجمعة، مقتل 28 على الأقل من أعضاء الحركة في الهجوم الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول.
وكان تنظيم داعش، أعلن مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان، والذي أوقع 40 قتيلا وأكثر من 130 مصابا، كما أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا.
وأكد مسؤول "طالبان"، حسب وكالة رويترز، أن الحركة ستعمل الفترة المقبلة على تأمين كل المطارات الأفغانية عن طريق وضع أبراج مراقبة.
وشدد المسؤول بحركة طالبان، على أهمية الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، وتابع قائلًا: "لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".
من جانب أخر توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوجيه ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي ردا على استهداف مطار كابول.
وقال بايدن، خلال كلمته تعقيبًا على الأحداث في أفغانستان، إن تنظيم داعش الإرهابي هو المسؤول عن تفجيري مطار كابول، وتابع "سنجبر منفذي تفجيرات مطار كابول على دفع الثمن باهظًا".
وأوضح بايدن، أنه لا دليل حتى الآن على وجود أي تواطؤ بين حركة طالبان وتنظيم داعش، وتابع قائلًا: "حركة طالبان ليست جيدة لكن المصلحة تدفعهم للتعاون معنا".
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