مسؤول أوروبي: "طالبان" تعهدت بتأمين محيط المطار

قال دبلوماسي بحلف شمال الأطلسي، الجمعة، إن كل القوات الأجنبية تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس/آب الجاري.

وأكد الدبلوماسي بحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة رويترز، أن حركة طالبان تعهدت بتشديد الأمن وإضافة مزيد من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابول.



وطالب الدبلوماسي الأوروبي، حركة طالبان بفتح تحقيق بشأن تنظيم داعش في كابول بعد السماح بخروج ألاف السجناء في الأسابيع الأخيرة، بخلاف توضيح موقفها بشأن قواعدها لحكم البلاد.

وتعرض مطار كابول أمس الخميس إلى هجوم إرهابي عن طريق تفجيري، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بخلاف مقتل 13 جنديا أمريكيا طبقا لأخر حصيلة أعلنها "البنتاجون".

في السياق أعلنت "طالبان" مقتل 28 على الأقل من أعضاء الحركة في الهجوم الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت الحركة أنها ستعمل الفترة المقبلة على تأمين كل المطارات الأفغانية عن طريق وضع أبراج مراقبة.

من جانب أخر توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوجيه ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي ردا على استهداف مطار كابول.

وقال بايدن، خلال كلمته تعقيبًا على الأحداث في أفغانستان، إن تنظيم داعش الإرهابي هو المسؤول عن تفجيري مطار كابول، وتابع "سنجبر منفذي تفجيرات مطار كابول على دفع الثمن باهظًا".

وقال بايدن إنّه "خلال الأيام المقبلة، بين اليوم و31 أغسطس/آب، هناك متّسع من الوقت لإجلاء المواطنين الأمريكيين وأكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء الأفغان الذين تمّت الموافقة على طلباتهم".





ودافع بايدن عن طريقة تعامله مع أخطر أزمة في السياسة الخارجية، قائلا إنها مسؤوليته في نهاية المطاف بينما ألقى بعض اللوم على سلفه الجمهوري دونالد ترامب لاتفاق 2020 الذي تفاوض عليه ترامب مع حركة طالبان.