تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 27 أغسطس 2021، في شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.35 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.39 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

مصر تدخل سوق "الصكوك السيادية"

أعلنت وزارة المالية، أن مصر ستصدر صكوكا في النصف الأول من عام 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.44 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.