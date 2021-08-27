سميح ساويرس.. أول مصري يقبل الدفع بـ"بيتكوين" للإقامة في فندقه

أعلن فندق "تشيدي أندرمات"، الذي يقع في منطقة جبال الألب السويسرية، أنه سيسمح لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم في الفندق بالعملات الرقمية.

وذكر الفندق الذي يملكه الملياردير المصري سميح ساويرس، أنه سوف يقبل العملتين الرقميتين "بيتكوين" و"إيثريوم"، وسوف يدرس قبول عملات رقمية أخرى في المستقبل.

وفي بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ذكر مدير عام الفندق جان إيف بلات في بيان: "نحن نقدم بيانا واضحا لعملائنا أننا منفتحين على التقنيات الجديدة، وفي نفس الوقت، نوفر تجربة سداد جديدة كخدمة إضافية".





ويقع الفندق ذو الخمس نجوم على بعد 110 كيلومترات من مدينة زيورخ، وتصل تكلفة الإقامة به إلى آلاف الدولارات في الليلة الواحدة، بحسب موقعه الإلكتروني.

وأفادت بلومبرج بأن الفندق بدأ قبل أربعة أعوام دراسة خيار التعامل بالعملات الرقمية، ولكنه انتظر حتى يستطيع التأكد من أن التعاملات المالية سوف تكون آمنة فضلا عن إمكانية تفادي تقلبات أسعار هذه العملات.

من هو سميح ساويرس؟

وسميح ساويرس هو مؤسس ورئيس مجلس إداره شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وهي مطور رائد للمدن المتكاملة السياحية والعقارية والفندقية.





وتعمل الشركة في 7 دول حول العالم هي: مصر، وسويسرا، والإمارات، وعمان، والمغرب، ومونتينيجرو، والمملكة المتحدة.

وتدير المجموعة 33 فندقاً بسعة 7,198 غرفة، وتمتلك حوالي 101 مليون متر مربع من الأراضي.

المواطنة الفخرية لسميح ساويرس من سويسرا

وقد منح مجلس "كانتون أوري" بسويسرا المواطنة الفخرية لسميح ساويرس، تقديراً لمجهوداته التنموية لدعم وتطوير مفهوم المدن المتكاملة في مدينة أندرمات "Andermatt"، وصدر القرار في مايو 2020، وتم توثيق شهادة المواطنة الفخرية مؤخراً بعد أن تأخر بسبب جائحة الكورونا.



ويعد ساويرس أول شخص غير سويسري يحصل علة تلك الشهادةيها تقديرا لمساهماته الفعالة في تطوير قطاع المدن المتكاملة بهذا الموقع الاستراتيجي على مدار السنوات الماضية.