جناح للمرأة في إكسبو 2020 دبي.. الأول منذ 50 عاما

خصص إكسبو 2020 دبي جناحا للمرأة هو الأول من نوعه للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً في تاريخ الحدث، ما يعكس الإيمان الراسخ بدورها.

وتقول هند العويس نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي، إن الجناح يعكس أيضا إيمان الإمارات بأن بناء مستقبل مزدهر ومستدام لا يمكن تحقيقه دون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.



وأكدت العويس أن المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية والإنجازات التي حققتها، جعلت منها قصة نجاح يحتذى بها ومنارة للأمل بغدٍ أفضل للمرأة التي لا زالت تسعى لإثبات أحقيتها في التميّز والنجاح.

وأوضحت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس/ آب من كل عام إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة بين دول العالم مدعاة للفخر والاعتزاز.

"آفاق جديدة"

وأشارت العويس إلى أن جناح المرأة يحمل عنوان "آفاق جديدة" لتعريف الزوار بالدور المحوري الذي أدته المرأة منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر وتسليط الضوء أيضا على المساهمات الأساسية التي قدمتها المرأة في نهوض المجتمعات، والتي تؤكد في مجملها بأنه عندما تزدهر المرأة تزدهر البشرية.

وأوضحت أن موضوع تمكين المرأة ليس مهمة حكومات أو منظمات وحدها ولكن يتطلب شراكات هادفة وبناءة وهذا ما نهدف إليه في إكسبو 2020 دبي كحدث دولي يجمع دولاً ومنظمات ومؤسسات القطاع الخاص.

وذكرت هند العويس أنه وبناء على هذه الرؤية وجد إكسبو في كارتييه شريكاً جاداً أبدى التزامه بهذه المهمة وأن برنامج الفعاليات الذي سيشهده جناح المرأة يشمل مجلسا عالميا للمرأة يعالج دورها في بناء عالم أكثر استدامة وأمانا وصحة وسلسلة "المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام" التي تسلط الضوء على قصص واقعية لنساء كن في الطليعة عبر التاريخ وألهمن أخريات من جميع أنحاء العالم لبلوغ آفاق جديدة.

وقالت نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي إن إكسبو 2020 و"كارتييه" سيحتفلان باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس/ آذار 2022 عبر استضافة منتدى عالمي تحت شعار "صنع انطباعات جديدة".