تفاصيل كشف خلية تجسس حوثية في تعز

نشرت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الجمعة، معلومات أولية عن خلية تجسس حوثية تم تفكيكها في مديرية موزع غرب محافظة تعز اليمنية.

وأعلنت القوات المشتركة، مساء الخميس، عن إطاحتها بخلية تجسس لمليشيات الحوثي في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي البلاد.

وذكرت المقاومة الوطنية، المنضويه ضمن القوات المشتركة، في بيان، وصل"دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أن "عملية الترصد والتعقب لعناصر الخلية تكللت بالقبض على أهم 3 من أعضاء الخليه في ضربة قاسية للمليشيات المدعومة إيرانيا".

وأفادت شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، العاملة في إطار القوات المشتركة، عن "ضبط وتفكيك الخلية بعد أشهر قليلة من زرعها للعمل من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران، بعد عملية رصد وتحري دقيقة".

وأوضحت أنه "تم ضبط 3 من أخطر أفراد الخلية جميعهم من أبناء مديرية موزع بمحافظة تعز هم (شمس الدين محمد مقبل الحميري، ومحمد عوض درويش، وعزالدين عبده علي راعي) بعد أن تم تجنيدهم من قبل قيادي حوثي يدعى (عماد عبد السلام الحميري) ويعمل في مناطق سيطرة المليشيات.

وكشفت اعترافات الخلية، عن مهمتين رئيسيتين لها في الساحل الغربي، الأولى رصد تحركات القوات المشتركة وقياداتها والشخصيات الاجتماعية في المحورين الجنوبي والشمالي للساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.

وكانت المهمة الثانية "شراء أسلحة وذخائر من تجار في الساحل الغربي ونقلها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية".

ويعد ضبط وتفكيك الخلية إنجازا أمنيا نوعيا جديدا لشعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية والتي سبق أن فككت سلسلة خلايا في الساحل الغربي تابعة لمليشيات الحوثي أهمها خلية المخا.

إضافة إلى "خلية تهريب الأسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وخلية زرع العبوات الناسفة، الأمر الذي يشكل ضربة قاسية للمليشيات".

وأعلن الإعلام العسكري أنه "سيتم في وقت لاحق نشر اعترافات مسجلة للخلية".