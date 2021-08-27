عبدالله بن زايد: المرأة الإماراتية ساهمت في تبوء بلادنا مكانة مرموقة

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ثقته بقدرة المرأة الإماراتية في تعزيز المسيرة نحو المستقبل.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن "مقومات المرأة الإماراتية التي تسلحت بالعلم والمعرفة وسخرت كل إمكانياتها من أجل دولة الإمارات، أسهمت في تبوء بلادنا مكانة مرموقة بالسلك الدبلوماسي وتشكيل شبكة علاقات متميزة للإمارات وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية وتحقيق الكثير من الإنجازات المثمرة".

وأضاف أنه "مع طموحاتها المستمرة ستعمل المرأة الإماراتية جاهدة على تحقيق أهداف الإمارات المستقبلية، استعداداً للخمسين عاماً المقبلة ليكون وطناً مشرقاً ومتقدماً قادراً على التنافس في كل المجالات".

وأشار إلى أن "المرأة الإماراتية تشغل حالياً مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

ولفت إلى أن "نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور في الوزارة تمثل 42.5%، ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي 9 سفيرات، بالإضافة إلى قنصل عام يمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج".

وتابع: "لا شك أن الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية تعتبر ترجمة عملية للرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن".

ولفت إلى أنها "تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021، والتي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالإمارات".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ثقته بقدرة المرأة الإماراتية في تعزيز المسيرة الطموحة نحو المستقبل.