إيطاليا وسويسرا أحدث الراحلين عن أفغانستان

أعلنت إيطاليا وسويسرا، مساء الجمعة، انتهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول، لتكونا أحدث الراحلين عن أفغانستان.

وكتب وزير الخارجية لويجي دي مايو على حسابه على موقع "تويتر" الجمعة:" أقلعت للتو الطائرة التي ستعيد إلى إيطاليا، إضافة إلى مدنيين أفغان، قنصلنا توماسو كلاودي وسفير حلف شمال الأطلسي لدى أفغانستان ستيفانو بونتيكورفو، فضلا عن الجنود الذين كانوا لا يزالون منتشرين في أفغانستان".

وقالت وزارة الدفاع إن طائراتها نقلت أكثر من 4800 أفغاني خارج البلاد في إطار جهود إجلاء دولية بعد أن انتزعت حركة طالبان بشكل مفاجئ السيطرة على العاصمة كابول في وقت سابق هذا الشهر.

ومن جانبها، قالت السلطات السويسرية إنها أنهت عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد إخراجها 387 شخصا من كابول.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسبانيا والسويد أنهما أنهتا رحلات الإجلاء، على غرار ألمانيا وهولندا وكندا وإستراليا، وأوردت لندن أنها ستنجز العملية "خلال بضع ساعات".

وتعرض مطار كابول، الخميس، إلى هجوم إرهابي عن طريق تفجيرين أديا إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بخلاف مقتل 13 جنديا أمريكيا طبقا لآخر حصيلة أعلنها "البنتاجون".