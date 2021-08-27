أذربيجان تضيق الخناق على التواصل الإيراني مع أرمينبا

نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مسؤولين أرمن قولهم إن القوات الأذربيجانية أغلقت منطقتين تربطان أرمينيا بإيران.

ونتيجة لذلك، توقفت مئات الشاحنات في أرمينيا وإيران بسبب حصار جمهورية أذربيجان على أجزاء من طريق جوريس-كابان في منطقة سينيك، كما تم إلغاء حافلات الركاب التي كانت تسير على طريق طهران - يريفان، وبالعكس، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية.



ونقلت الإذاعة عن المسؤول الأرميني جورج بارسيان، قوله "إن القوات الأذربيجانية أغلقت جزءًا من طريق جوريس كابان الدولي السريع ومقاطع كارماكرار - شورنوخ وغوريس - فيروتان، ونتيجة لذلك انقطعت الاتصالات مع إيران".

وأضاف أن الطرق البديلة لا يمكنها استيعاب حركة الشاحنات الكبيرة القادمة من إيران إلى جمهورية أرمينيا.



وبحسب جورج بارسيان، "فإن المحادثات بين مسؤولي أرمينيا وجمهورية أذربيجان وروسيا يوم الخميس، لم تسفر عن أي نتائج وستستمر على الأرجح اليوم الجمعة".



من جانبه، قال روح الله لطيفي، المتحدث باسم منظمة الجمارك الإيرانية، إنه يتعين على الركاب والشاحنات التي تحمل البضائع التأكد من أن الطريق مفتوح في أرمينيا قبل المغادرة إلى حدود "نوردوز" في مقاطعة أذربيجان الشرقية.



وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إن تصرفات القوات الأذربيجانية تنتهك اتفاقيات يريفان وباكو وموسكو التي تم التوصل إليها خلال حرب كاراباخ التي استمرت 44 يومًا.



واستمرت التوترات بين أذربيجان وأرمينيا على الرغم من انتهاء حرب ناغورني كاراباخ.

وفي حرب الـ 44 يومًا التي بدأت في 27 سبتمبر أيلول 2020، سيطرت جمهورية أذربيجان على جزء كبير من الأراضي التي احتلتها القوات الأرمينية قبل ثلاثة عقود، لكن خانكاندي والمناطق المحيطة بها لا تزال خارجة عن سيطرة جمهورية أذربيجان.



وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية الذي تم التوصل إليه في موسكو بين رئيسي أذربيجان وأرمينيا إلهام علييف ونيكول باشينيان، تعهد الجيش الروسي بمراقبة تنفيذ الاتفاق لمدة خمس سنوات.



ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، سيتم ربط ناختشيفان بأذربيجان عبر أرمينيا، وستراقب القوات الروسية الممر أيضًا لكن وقف إطلاق النار المهم هذا لم يتم تنفيذه بعد.



وإيران حليف وشريك تقليدي لأرمينيا وتشترك معها بحدود 35 كم عبر محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، كما تشترك محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية في 200 كم مع جمهورية أذربيجان.

