السعودية تطالب بحكومة شاملة بأفغانستان.. وتدعو المغرب والجزائر للحوار

طالب السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان، محذرا من "تحولها لمقر للإرهاب".

وقال المُعلمي، خلال تصريحات تلفزيونية: "نأمل أن يبادر المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن بتطبيق القرارات الدولية وعدم اتباع الأسلوب ذاته الذي انتهجه أسلافه".

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "لن نكتفي بالخطاب الشفهي من إيران وننتظر منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف التوتر في العلاقات".

وحول محادثات فيينا، قال: "نرى أن محادثات فيينا يمكن أن تنجح إذا تطرقت لبرنامج الصواريخ الإيرانية وأنشطة طهران بالمنطقة".

وأشار المُعلمي إلى أن "قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر مؤلم"، مضيفا: "لا مبرر لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب وندعو لحل خلافاتهم عبر الحوار".