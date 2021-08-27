صفعة على وجه النظام.. إيران تعتقل طبيباً أهان مسؤولاً

قالت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت طبياً قام بصفغ مسؤول كبير في وزارة الصحة بمحافظة خوزستان جنوبي إيران.
ووفق ما ذكره موقع "عصر جنوب" في خوزستان، الجمعة، فإن رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة الأهواز (عاصمة خوزستان)، فرهاد أبو نجاديان، تعرض للصفع العنيف من قبل طبيب بيطري.
كما أكدت جامعة العلوم الطبية في الاهواز في بيان لها اطلعت عليه مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، أن رئيسها أبو نجاديان تعرض للضرب العنيف بعدما قام طبيب بمقاطعته أثناء تقديم تقريره عن الأوضاع الصحية في خوزستان بحضور وزير الصحة بهرام عين اللهي".
ووصل وزير الصحة الإيراني عين اللهي إلى الاهواز اليوم الجمعة، ضمن زيارة قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المدينة التي تقطنها أغلبية عربية.
وأضاف بيان الجامعة الطبية أن "الطبيب البيطري اعترض فرهاد أبو نجاديان أثناء كلمة الأخير ووصفه بالكاذب عند حديثه عن الأوضاع الصحية في محافظة خوزستان في ظل تفشي فيروس كورونا فيها".
وتابع البيان أن "القوات الأمنية تمكنت من التعرف على الشخص الذي أهان المسؤول الحكومي في خوزستان وجرى اعتقاله وهو طبيب بيطري".
ومحافظة خوزستان التي تقطنها أغلبية عربية تعد من المحافظات الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في إيران وتسجل يومياً أكثر من ألف إصابة وما بين 40 إلى 50 شخصاً يلقون حتفهم في ظل عدم توفر اللقاحات الكافية ضد هذا الفيروس.
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