ولي عهد أبوظبي وملك إسبانيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وفيليب السادس ملك إسبانيا علاقات التعاون.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.
وناقش الجانبان، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، الأحد، قدم خلاله بالغ شكره وتقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.
كما تطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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