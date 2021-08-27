جيش إسرائيل يجدد خططه لمهاجمة المنشآت النووية في إيران

كشف تقرير صحفي أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تجديد خططه لمهاجمة المنشآت النووية في إيران.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بتوجيه من وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي، يجدد الجيش خططه لمهاجمة المنشآت النووية في إيران".



وأضافت: "سيتركز الموضوع بين أيدي الجنرالات بالجيش".

وجرى الاعلان عن هذا التطور بعد وقت قصير من انتهاء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي لبينت "لقد أصبحنا أصدقاء مقربين"، مضيفا "ناقشنا خطط للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية على الإطلاق".

وتابع بايدن "إذا لم تأت الدبلوماسية بثمارها مع إيران، فسنتخذ إجراءات أخرى".

وبدوره، قال بينيت: "يجب وضع حد لأنشطة إيران النووية، ونحن نتفق مع الرئيس بايدن على أن هناك خيارات أخرى للتعامل مع إيران إذا لم تفلح الدبلوماسية معها".