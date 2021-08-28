ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت شركة أبل الأمريكية أن ناشري الأخبار الذين يشاركون في "أبل نيوز" سيكونون مؤهلين لتخفيض رسوم اشتراكات "آب ستور". أفاد الخبير الموثوق "مارك جورمان" بأن موعد طرح أبل للجيل الجديد من أجهزة "ماك ميني" سيكون خلال الأشهر المقبلة. أعلن تطبيق أنستقرام عن آلية بحث جديدة للهواتف الذكية، ستعرض اقتراحات للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من مجرد حسابات المستخدمين والهاشتاق. تقدم شركة فيسبوك لأكثر من 5 مليارات شخص حول العالم من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر 10 مزايا جديدة في ذكرى إطلاق التطبيق العاشرة. واجهت أبل في منتجاتها عمليات سرقة كلمات المرور بطريقة معقدة يصعب اختراقها أو الوصول إلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أبل نيوز وأداة أنستقرام ومزايا فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.