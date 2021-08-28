موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. طوابير الذل وأكبر مكافأة وأول ماكينة

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فتحت شركات التكنولوجيا الباب أمام العديد من الموظفين لتكوين ثروات كبيرة، من خلال الرواتب والمكافآت التي يتلقونها نظرا للكفاءة التي يظهرونها في عملهم.

قررت وزارة التجارة السعودية، فرض غرامة 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، على تاجر، وأحد مشاهير "سناب شات"، بشأن منتج قهوة قاما بالترويج له.

قررت إدارة البنك المركزي الأمريكي، عدم التعجل في رفع أسعار الفائدة، رغم كل المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأمريكي.

تكتسب العملات المشفرة مساحات كبيرة كل يوم، وتحظى باعترافات دولية عديدة، كان آخرها ظهور ماكينة صراف آلي لهذه العملات.

قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة سلطت في تقريرها الأخير الضوء على حاجة العالم الملحّة لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ.

عادت المناورات بين قطبي الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة والصين) إلى الساحة من جديد، وتعتزم بكين اتخاذ قرار يهدد استثمارات وول ستريت.

أعلن فندق "تشيدي أندرمات"، الذي يقع في منطقة جبال الألب السويسرية، أنه سيسمح لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم في الفندق بالعملات الرقمية.

بئر الذل والسوق السوداء يلاحقان اللبنانيين، فمن الطوابير أمام محطات المحروقات وشركات الغاز والأفران إلى طوابير الذل أمام الأمن العام.