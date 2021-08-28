مبادرة التمويل العقاري من "المركزي المصري".. متى تبدأ البنوك في تلقي الطلبات؟

يترقب الكثير من المصريين بدء تلقي البنوك طلبات العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري.

وتتأهب البنوك التي انضمت للمبادرة لتلقي طلبات العملاء خلال الأيام المقبلة، بعد إجراء التعديلات على النظام الإلكتروني لها، خاصة وأن شروط المبادرة غير مسبوقة لجميع المصارف المصرية.

مبادرة التمويل العقاري 2021

تمثل مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي المصري، طوق النجاة لآلاف الأسر التي تبحث عن مسكن مناسب وحياة كريمة.

مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عن تفاصيلها البنك المركزي المصري في 13 يوليو/تموز الجاري، تصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

المبادرة كشف عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع، ضمن خطط الدولة المصرية لمواجهة أزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المصريين بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

البنوك تتلقى الطلبات

تضم المبادرة نحو 22 بنكا ما بين حكومي وخاص، وبالفعل بدأت بعض البنوك في تلقي طلبات العملاء ودراستها وهي بنوك (فيصل الإسلامي وبنك القاهرة والمصرف المتحد).

ووفقا لموقع "مصراوي"، تبدأ باقي البنوك في تلقي الطلبات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية للعمل، وتهيئة ضوابط المبادرة على أنظمة الحاسب الآلي بكل بنك.

مبادرة التمويل العقاري 3%

وتهدف مصر إلى توفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

وقال البنك المركزي المصري إن مبادرة التمويل العقاري تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

من يحدد سعر الشقة؟

وفقا للكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري، يتم استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري.

مبادرة التمويل العقاري 2021 لمحدودي الدخل

أكد البنك المركزي على أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقال البنك المركزي المصري إنه فيما يخص محدودي الدخل يشترط أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

مبادرة التمويل العقاري 2021 لمتوسطي الدخل

أما فئة متوسطي الدخل فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

وأوضحت تفاصيل المبادرة أنه بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري

أما فيما يخص الأوراق المطلوبة لتمويل شقة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مبادرة البنك المركزي المصري، فوفقا لوسائل إعلام محلية، حددت المبادرة مجموعة من المستندات هي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

وثيقة الزواج للمتزوجين.

وثيقة الطلاق للمطلقات.

شهادة الوفاة للأرامل.

بيان نفقة للمطلقات "من خلال حكم محكمة".

شهادات ميلاد الأبناء تحت سن 16 سنة و صورة بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية للأبناء فوق الـ16 سنة.

برنت معاش للمتقاعدين.

مفردات مرتب بالداخل الصافي + الحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

إيصالات مرافق حديثة للشقة المطلوب تمويلها.

خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.

بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021

أما البنوك التي تشارك في مبادرة التمويل العقاري 2021، هي:

