تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 28 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، في شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وظل متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.39 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

تمديد حوافز الطيران

وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، والمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران في المدن السياحية، واستحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي.

واعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت القرارات، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الخميس، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، فإن القرارات تضمنت استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي، لربط مطارات المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة، بمحافظات الصعيد الأقصر وأسوان.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، عند نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.