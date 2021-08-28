مسؤول سوداني يطالب باستمرار تفكيك الإخوان بلا تراجع

طالب المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، ياسر عرمان، بضرورة الاستمرار في عملية تفكيك الإخوان بلا هوادة وبلا تراجع.

واعتبر عرمان، في تصريح صحفي، السبت، أن الحملة ضد بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك الإخوان خاصة صلاح مناع "ليست بريئة ومصطنعة وخلفها فلول التنظيم المعزول وامتداداتهم".

وقال: "الفلول مرعوبون من لجنة إزالة التمكين، فإزالة التمكين تعني إزالة (الإنقاذ) والدولة الموازية، وهي خطوة مهمة يجب أن تستمر بلا هوادة وبلا تراجع".

وأضاف: "اللجنة هي روح من روح الثورة. وعلى لجان المقاومة دعمها في الريف والمدن وتبني قضية تفكيك التنظيم الإرهابي".

ودعا مستشار رئيس الوزراء، إلى إصلاح منهج لجنة تفكيك الإخوان وعدم استخدامها لتصفية الحسابات وإبعادها عن شبهات الفساد.

واعتبر أن ترسيخ بناء دولة القانون، وعمل لجنة التفكيك ليس قضية أشخاص بل هو بناء وطن واستكمالا لثورة ديسمبر المجيدة، ويجب أن يكون في مقدمة اهتمام "الديسمبريين" .

ويطلق مصطلح الديسمبريين على المشاركين في ثورة 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بالسودان والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول عمر البشير.

ولجنة تفكيك الإخوان جرى تشكيها قبل أكثر من عام بموجب بنود الإعلان الدستوري المبرم بين شركاء الثورة العسكرين والمدنيين، لاجتثاث النظام الإرهابي ومصادر الأموال التي نهبها لصالح الدولة.

وسددت اللجنة التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستوى السياسي والاقتصادي.

عمل اللجنة وضرباتها القاسية للإخوان، جعلتها في دائرة الانتقاد المستمر من قبل أبواق التنظيم الإرهابي، بينما تحظى بدعم لامحدود من الحكومة والشعب في البلاد.