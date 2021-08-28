أنقرة تعتقل 8 أتراك في الطريق لليونان.. التهمة "غولن"

اعتقلت السلطات التركية 8 مواطنين أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

وذكر موقع صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أن فرق مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بإدارة شرطة ولاية موغلا غربي البلاد، ألقى القبض على 8 مواطنين أثناء استقلالهم قاربًا في بحر "إيجه" متجهين لليونان.



فيما ذكر بيان صادر عن شرطة موغلا أنه "عند إجراء التحقيقات اتضح أن الثمانية ينتمون لجماعة غولن، وبعضهم عسكريون سبق فصلهم من القوات المسلحة".

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.