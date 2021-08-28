محمد بن راشد ورئيس الوزراء الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في دعم مختلف قضايا المنطقة العربية، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الدولتين والشعبين.
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