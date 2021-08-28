روسيا ترحب بالتعاون مع أمريكا حول أفغانستان

رحبت روسيا على لسان سفيرها في أفغانستان ديمتري جيرنوف، بالتعاون مع أمريكا حول أفغانستان.

وقال دميتري جيرنوف السفير الروسي في أفغانستان، إنه لا توجد عوائق للتعاون بين واشنطن وموسكو حول كابول.

وأشار السفير الروسي في أفغانستان، إلى أن الوضع حول إقليم بنجشير هادئ، وحركة طالبان تدرك أنه يجب الوصول إلى اتفاق بشأنه.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية أنه سيتعين على موسكو تحسين العلاقات مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن "هناك مناقشات جادة داخل حركة طالبان حول الحكومة المستقبلية وهذا يمكن أن يوفر فرصة الوصول إلى تسوية".

وشدد البيان على أن "حركة طالبان لن تحاول تصدير أفكارها إلى الدول المجاورة لأفغانستان".

وكان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، قال في وقت سابق إن الغارة الجوية في أفغانستان أمس قتلت عنصرين من داعش وأصابت آخر.



وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية، إلى أن القتيلين في الغارة الأمريكية ضد تنظيم داعش، كانا متورطين في هجوم مطار كابول.

وشدد جون كيربي على أن القوات الأمريكية "بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".

وارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا، الخميس، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى 79 قتيلا، و120 جريحا، بحسب مسؤول بالصحة الأفغانية.