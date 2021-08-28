بايدن يحذر من هجوم "محتمل جدا" في كابول خلال ساعات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت، من هجوم "محتمل جدا" في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات المقبلة.

وقال بايدن في تصريحات، إن قادة عسكريين أبلغوه باحتمال وجود هجوم خلال الـ24 – 36 ساعة المقبلة في كابول.



وشدد الرئيس الأمريكي على أن الوضع الميداني في أفغانستان لا يزال خطيرا، وأن الضربة الأمريكية ضد تنظيم داعش في أفغانستان لن تكون الأخيرة.

وكان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، قال في وقت سابق إن الغارة الجوية في أفغانستان أمس قتلت عنصرين من داعش وأصابت آخر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية، إلى أن القتيلين في الغارة الأمريكية ضد تنظيم داعش، كانا متورطين في هجوم مطار كابول.

وشدد جون كيربي على أن القوات الأمريكية "بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".

وارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا، الخميس، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى 79 قتيلا، و120 جريحا، بحسب مسؤول بالصحة الأفغانية.