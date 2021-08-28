تركيب 15 محطة "شاحن أخضر" بموقع إكسبو دبي

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" من تركيب 15 محطة من محطات "الشاحن الأخضر" لشحن المركبات الكهربائية في موقع إكسبو 2020 دبي في كل من جناح الفرص وجناح الاستدامة وجناح التنقل لخدمة المركبات الكهربائية لزوار معرض إكسبو 2020 دبي.

وتوفر الهيئة 5 محطات في كل جناح بما يتيح شحن 30 سيارة كهربائية في الوقت ذاته بالإضافة إلى محطتي شاحن أخضر يجري إنشاؤهما في موقع مكتب إكسبو .



وأشار سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تركيب 17 محطة من محطات الشاحن الأخضر في موقع إكسبو دبي يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم رؤية القيادة الرشيدة في استضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي ولتحقيق مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالمً.

وأضاف: "بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي 4.26 مليار درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم".

وانتهت الهيئة من تركيب أكثر من 300 محطة شاحن أخضر في مختلف أنحاء إمارة دبي كما توفر الهيئة الشحن المجاني في محطات "الشاحن الأخضر" في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة لأصحاب السيارات الكهربائية غير التجارية المسجلين في الخدمة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.