موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أفضل بطارية وسعر MG ZS في مصر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
تعد بطارية السيارة من الأجزاء الأكثر أهمية لكل مركبة، وهناك العديد من الأنواع التي تتناسب مع ظروف الطقس غير العادية.
مع درجة الحرارة المرتفعة، يحرص أصحب السيارات على فحص مكيف الهواء لأنه بات من الضروريات في هذا الطقس.
بنهاية فصل الصيف، يجب على أصحاب السيارات تأهيل مركباتهم للاستعداد للشتاء خاصة بالأماكن التي تتساقط بها الثلوج أو تشهد أمطار غزيرة.
تحتاج سيارات كيا درجة عالية من الاهتمام، وتحديدا خلال فصل الصيف، والالتزام ببعض النصائح من أجل الحفاظ على كفاءة السيارة.
رغم كونها مفضلة لدى العديد من عشاق التفاصيل في قيادة السيارات، أعلنت فولكسفاجن الاستغناء التام عن ناقل الحركة اليدوي في عدة طرازات.
استقبلت السوق المصرية أخيرا، النسخة الأحدث من سيارات العلامة التجارية MG، وهي ZS 2022 التي تعد واحدة من الطرازات الفاخرة الضخمة.
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