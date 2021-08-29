طريقة سهلة لفحص "الفرامل" قبل التحرك بالسيارة

كثيرا ما يشتكي البعض من مشكلات فجأة تصيب منظومة الفرامل بالسيارة، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة لفحص الفرامل قبل التحرك.

وقدم خبراء موقع "Car Care" المتخصص في تقديم نصائح للسيارات، مجموعة من النصائح للحفاظ فرامل السيارة وكيفية فحصها للتأكد من صلاحيتها.



وقال ريتش وايت، المدير التنفيذي في مجلس العناية بالسيارات: "عندما نتحدث عن السلامة والأمان في مجال السيارات، فإن نظام الفرامل يقع على رأس القائمة".

أضاف وايت، "يمكن للسائقين أن يضعوا حدا لأية مشاكل محتملة في نظام الفرامل عن طريق التعرف على العلامات والأعراض التي قد يحتاجها نظام الفرامل للصيانة أو الإصلاح".

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أهم النصائح لكيفية التأكد من سلامة الفرامل وصيانتها:

استبدال الأجزاء

تعد منظومة فرامل السيارة من الأجزاء المعرضة للتأكل، ويجب استبدالها للحفاظ علي كفاءة المنظومة بشكل عام.





اختبار الفرامل

يجب اختبار الفرامل بعدة طرق أثناء القيادة، و يمكن التعرف على أعراض تلف المنظومة أثناء السير من خلال الآتي:

إذا كانت السيارة غير متزنة أثناء الضغط على الفرامل وتتجه نحو اليمين أو اليسار.

في حالة سماع أصوات غريبة عند الضغط على الفرامل .

اهتزاز السيارة عند الضغط على الفرامل .

في حالة سقوط "دواسة" الفرامل عن الحد الطبيعي، يعد هذا مؤشر على تلف بالمنظومة.

في حالة إضاءة اللمبات التحذيرية لفحص وحدات الفرامل.





صيانة الفرامل

كما ينصح الخبراء بضرورة إتباع الصيانة الدورية لمنظومة الفرامل، والتأكد من صلاحيتها مرة واحدة سنويا على الأقل.

فحص الفرامل

قدم الموقع المتخصص في نصائح السيارات، طريقة الفحص التي يجب أن تشمل جميع منظومة الفرامل وتتلخص في عدد من النقاط يمكن التعرف عليها كالتالي:

فحص درجة تآكل بطانة الفرامل "تيل الفرامل".

مستوى سائل الفرامل.

سماكة قرص الفرامل المعدني.

فحص حالة خراطيم الفرامل.





أسلوب القيادة

قدم الموقع نصيحة هامة للحفاظ علي منظومة الفرامل بالسيارة، وأكد على ضرورة اختيار المكونات الأصلية عند التغيير والتي يجب توافقها مع منظومة السيارة.

كما أكد الموقع على أن طريقة القيادة وظروف التشغيل تأثر بشكل مباشر على العمر الافتراضي لمنظومة الفرامل بالسيارة.