بروتوكولات حكماء "أبل".. لمن قال ستيف جوبز اذهب وغيّر العالم؟

عرف العالم عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" عام 1976، ومنذ ذلك الحين والشركة تقدم منتجات وخدمات غيّرت وجه الدنيا.

وبالنظر إلى تاريخ أبل نجد أن أحد أهم الأسماء المرتبطة بالشركة هو ستيف جوبز، والذي ساهم في عدد كبير من ابتكاراتها.



وكانت تعليمات جوبز بمثابة رسائل أو بروتوكولات لمن ساهموا في أن ترى أبل النور، لدرجة أن هناك من أطلق عليه "حكيم" أبل.

وكانت أبل تصدر دليلا ورقيا لاستخدام منتجاتها منذ الرعيل الأول للشركة، ليتحول مع مرور الوقت إلى كنز ثمين لا يقدر بثمن.

أبل في مزاد

وعرض دليل الاستخدام الخاص بجهاز أبل II في مزاد منذ فترة قصيرة، وهو دليل استخدام ورقي عادي، كما يظهر على غلافه عدد من البقع بسبب عمره، ويتكون من 196 صفحة.





تم بيع هذا الدليل في مقابل سعر مرتفع جدا، والسبب الرئيسي خلف ذلك هو أن إحدى صفحاته تضم ملحوظة مكتوبة بخط اليد وموقعة من ستيف جوبز.

كتيب تعليمات جهاز أبل II

أعطت تلك الملحوظة قيمة كبيرة لهذا الكتيب الصغير، وكتب ستيف جوبز قائلًا "جوليان، جيلك هو الجيل الأول الذي سيكبر بجانب أجهزة الحاسب الشخصي، اذهب الآن وغير العالم. ستيف جوبز. 1980".





وإلى جانب إمضاء ستيف جوبز فقد تم إمضاء نفس الملاحظة من طرف مايك ماركولا، المستثمر المبكر في أبل ومديرها التنفيذي الثاني.

وضمن فعاليات مزاد تم عقده من خلال RR Auction والتي يقع مقرها في مدينة بوسطن الأمريكية تم بيع هذا المجلد بسعر وصل إلى 787,484 دولار.

وفاز بالمزاد شخص يدعى جيم إيرساي، وهو مالك فريق كرة القدم الأمريكية “Indianapolis Colts”، وسيضيف إيرساي هذا المزاد إلى مجموعته الخاصة.

كنز أبل الثمين

وقد صرّح إيرساي قائلًا: "عندما نفكر في أهم وأكثر العقول إبداعا في السنوات الأخيرة فسيكون ستيف جوبز ضمن القائمة بالتأكيد".

وأشاد إيرساي بستيف جوبز بشكل عام ضمن كلمته، كما أشاد بتأثيره على المجال التقني.





ومن ناحية أخرى، صرحت دار المزادات RR Auction على موقعها الرسمي، موضحة أن كتيب الاستخدام قد تم إمضاؤه في نفس العام الذي حققت فيه شركة أبل نموا كبيرا في سوق الأوراق المالية.

وقدمت دار المزادات أكثر من دليل يؤكد صحة وأصالة تلك الملاحظة المكتوبة. وذلك بعد ظهور توقعات تفيد بأن هذه الملاحظة قد كتبت من طرف أحد العاملين مع جوبز. هذا إلى جانب خطاب تأكيد من جوليان بروير نفسه، والذي يظهر اسمه ضمن محتوى الإهداء.

وذلك في حين أن جوليان بروير كان مجرد مراهق عندما تلقى هذا الإهداء. وهذا في حين أنه كان من النادر أن يوقع جوبز أي إهداء أو يكتب مثل هكذا نص. مما يضيف مزيدا من القيمة لذلك الأثر.

جهاز أبل II

وجهاز أبل II هو جهاز حاسب شخصي قد تم تصميمه من طرف ستيف جوبز وستيف ووزنياك، وتم إطلاقه في عام 1977.





وكان هذا الجهاز واحدا من أبرز أجهزة الحاسب الشخصي على الإطلاق.

واختفت معظم نسخ هذا الجهاز، إلا أن نسخة منه لا تزال تعمل حتى الآن في أحد المتاحف في روسيا، ولعل إدارة المتحف قد تفكر في طرح الجهاز للمزاد بعد هذا المبلغ الضخم الذي بيع به كتيب تعليماته.