محمد إسلامي.. تعيين وزير بحكومة روحاني رئيسا لـ"الطاقة الذرية" الإيرانية

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد إسلامي، مساعداً له ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكان إسلامي وزيراً للطرق والبلديات في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والحاكم السابق لمقاطعة مازندران.

وجاء تعيين إسلامي خلفا لعلي أكبر صالحي، الذي شغل أيضا منصب ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من أربع سنوات.

وفي سيرته الشخصية التي طالعتها "دوت الخليج الإخبارية" في وسائل إعلام إيرانية، ولد محمد إسلامي عام 1965 في مدينة أصفهان.

أما مشواره الأكاديمي، فجاء فيه حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت، بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1979.

كما حصل على البكالوريوس في إدارة الطيران العالمي المشتركة من جامعة رويال رودس، في كندا، وجامعة شريف عام 2004.

وإلى جانب البكالوريوس ، درس الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1981.