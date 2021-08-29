قائمة أكبر 10 صناديق سيادية حول العالم.. حضور "ثنائي" للإمارات

تواجدت الإمارات العربية المتحدة مرتين، ضمن قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية حول العالم.

يأتي الإنجاز الجديد وسط جهود تتخذها دولة الإمارات لتعزيز استثماراتها ضمن تلك الصناديق، إحدى أدوات استدامة الثروات محليا.

وجاء في أحدث تقارير مؤسسة (SWF institute) المتتبعة للصناديق السيادية حول العالم، فإن إجمالي قيمة تلك تلك الصناديق العالمية والبالغ عددها 100 صندوق، نحو 9.12 تريليونات دولار أمريكي.

وتنشط تلك الصناديق في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، بدءا من الودائع المصرفية، وليس انتهاء في استثمارات علوم الفضاء والطاقة ومكافحة التغير المناخي.



ووفق مسح لـ "دوت الخليج الإخبارية"، استنادا إلى معطيات تقرير "SWF Institute"، بلغ مجمل أصول الصناديق السيادية العشرة، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو 6.718 تريليون دولار، مقارنة مع أقل من 6 تريليونات بنهاية 2020

وحافظ صندوق النرويجي (Norway Government Pension Fund Global)، على صدارته كأكبر صندوق سيادي حول العالم، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 1.364 تريليون دولار أمريكي.

في المرتبة الثانية، جاءت مؤسسة الاستثمار الصينية، والتي بدأت تدريجيا تنافس الصندوق السيادي النرويجي على المركز الأول، وسجلت قيمة أصول مقدارها 1.222 تريليون دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية.

في المرتبة الثالثة، جاءت جهاز الاستثمار الكويتية (صندوق الأجيال القادمة)، والبالغ إجمالي قيمة أصوله، 693 مليار دولار، فيما قالت الكويت الشهر الماضي، إن أصولها تجاوزت 700 مليار دولار.

في المرتبة الرابعة بعد الصندوق الكويتي، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار، بإجمالي قيمة أصول 650 مليار دولار أمريكي، يستثمر في أكثر من 15 مجالا، كالطاقة والبيئة والأسهم، والصناعة، والخدمات، والنقل.



في المرتبة الخامسة، جاءت المحفظة الاستثمارية لهيئة النقد في هونج كونج، والتي سجلت إجمالي أصول حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قيمتها 580.53 مليار دولار أمريكي.

في المرتبة السادسة، جاء صندوق الثروة السيادية في سنغافورة، والمؤسس عام 1981، تبلغ إجمالي قيمة أصوله 545 مليار دولار أمريكي، ويملك أكثر من 90 شركة تابعة.

في المرتبة السابعة جاء صندوق "تيماسيك القابضة"، وهو صندوق ثروة سيادي يقع في سنغافورة وتم تأسيسه في عام 1974، وتبلغ الأصول الحالية لشركة 484.4 مليار دولار أمريكي.



في المرتبة الثامنة، جاء صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية، وتم تأسيسه في عام 2000؛ فيما تبلغ الأصول الحالية 447.35 مليار دولار.



في المرتبة التاسعة، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإجمالي أصول تبلغ 430 مليار دولار أمريكي، وتهدف المملكة إلى زيادة أصوله لتتجاوز حاجز تريليون دولار بحلول عام 2030 تنفيذا لرؤية المملكة.

في المرتبة العاشرة، كأكبر صندوق ثمرة سيادية في العالم، جاءت مؤسسة دبي للاستثمار، بإجمالي قيمة أصول 302.32 مليار دولار أمريكي.